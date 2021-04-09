محرز يتوج كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

الرياضة
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محرز يتوج كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز
بقلم كريم.تيغرمت

أختير الدولي الجزائري، رياض محرز نجم مانشستر سيتي، كأفضل لاعب للشهر في الدوري الإنجليزي.

كشفت إدارة مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، عبر الحساب الرسمي للفريق، عن تتويج رياض محرز، كأفضل لاعب في البريمرليغ عن شهر مارس.

وجاء تتويج قائد الخضر، بهذه الجائزة، نظير المردود الكبير الذي قدمه مع ناديه السيتي، طيلة شهر مارس.

وتعد هذه ثاني جائزة ينالها رياض محرز، عن أدائه في شهر مارس، بعد تتويجه كأفضل لاعب في فريقه مانشستر سيتي.


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