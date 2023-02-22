محرز يتوّج بجائزة أفضل لاعب في لقاء السيتي ولايبزيغ

نال الدولي الجزائري رياض محرز جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه مانشستر سيتي أمام لايبزيغ في رابطة الأبطال.

كما استحق رياض محرز الجائزة بعدما قاد فريقه السيتيزنس للعودة بنقطة ثمينة من ألمانيا بهدفه الشخصي في شباك الألمان.

واستغل مهاجم الخضر الفرصة المواتية من أجل نيل الجائزة المعترف بها من قبل المسؤولين عن البطولة الأكثر تشويقا في أوروبا.

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