محرز يتوّج بلقب”البريمرليغ” الخامس رفقة مانشستر سيتي

رسّم الدولي الجزائري رياض محرز تتوجيه بلقب الدوري الإنجليزي اليوم السبت، بعد خسارة الغريم ارسنال أمام نوتنغهام بهدف مقابل صفر.

وحسم رياض محرز وفريقه مانشستر سيتي اللقب لصالحهما برصيد 85 نقطة، فيما توقف رصيد المدفعجية عند 81 نقطة أي بفارق ربع نقاط كاملة.

و ستكون مباراة الغد أمام تشيلسي بمثابة المواجهة الإحتفالية للجزائري ورفقائه والمدرب بيب غوارديولا الملقّب بـ ” الفيلسوف” بعد حسم التتويج مبكّرا.

و بهذا التتويج، فاز قائد الخضر رفقه فريقه باللقب الخامس، للبطولة الإنجليزية، و الثالث تواليا.

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