محرز يتوّج رفقة مانشستر سيتي برابطة الأبطال أوروبا

توج الدولي الجزائري رياض محرز رفقة ناديه مانشستر سيتي برابطة أوروبا عقب الفوز امام إنتر ميلان في نهائي رابطة أبطال أوروبا.

ودخل رياض محرز تاريخ الكرة العالمية رفقة مانشستر سيتي بعد التتويج لأول مرة بالمنافسة الأوروبية رغم أنه لم يشارك في المباراة ولا دقيقة.

وتابع محرز المباراة من دمة البدلاء إلا أنه إسمه يكتب في تاريخ السيتي بحكم انه ضمن المجموعة التي ستبقى تاريخية في عهد النادي البريطاني.

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