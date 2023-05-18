محرز يثمن تأهلهم لنهائي الأبطال ويضرب موعدا لمحبيه في اسطنبول

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز، سعادته بتأهله رفقة ناديه مانشستر سيتي الإنجليزي، لنهائي رابطة الأبطال، على حساب ريال مدريد.

ونشر محرز، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، أبدى من خلالها سعادته بهذا التأهل مثمنا اياه بعبارة “الحمد لله”.

كما ضرب الدولي الجزائري، ونجم السيتي، موعدا لمحبيه، وأنصار الفريق، في النهائي، قائلا: “المحطة التالية في اسطنبول”.

وأرفق رياض محرز، هذه التغريدة، بمجموعة من الصور الخاصة به، خلال مشاركته في فوز ناديه السيتي، أمس الأربعاء، برباعية أمام ريال مدريد، ضمن نصف نهائي هذه المنافسة.