محرز يثمن فوزهم العريض على لايبزيج

علق الدولي الجزائري رياض محرز، على الفوز العريض الذي حققه رفقة ناديه مانشستر سيتي، في مواجهة لايبزيج، لحساب دوري أبطال أوروبا.

ونشر محرز، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”، عقب مباراتهم أمام لايبزيج، أين ثمن هذا الفوز.

كما كتب الدولي الجزائري، ونجم الخضر، في تغريدته هذه: “هذا الفوز كان خاصا”، بالنظر للنتيجة التي انتهت عليها هذه المواجهة.

يذكر أن رياض محرز، شارك بديلا في هذه المباراة، وساهم بتمريرة حاسمة، في فوزهم بسباعية نظيفة على حساب لايبزيج.