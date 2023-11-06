محرز يثمن فوزه رفقة الأهلي أمام الرياض

ثمن الدولي الجزائري رياض محرز، الفوز الأخير الذي حققه رفقة ناديه الأهلي، أمس الأحد، على حساب فريق الرياض.

ونشر محرز تغريدة، عبر حسابه الرسمي على منصة “X”، كتب فيها معلقا على فوزهم أمام الرياض: “فوز مهم اليوم، دعونا نستمر”.

وأرفق الدولي الجزائري، وانجم نادي الأهلي السعودي، هذه التغريدة، بمجوعة من صوره في هذه المبارة.

يذكر أن رياض محرز، ساهم بهدف، في فوز ناديه الأهلي بثلاثية نظيفة على حساب فريق الرياض ضمن الجولة الـ12 من الدوري السعودي.