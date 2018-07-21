محرز :”يجب أن أكون جاهزا لـ”الكومونيتي شيلد”

ظهر الدولي الجزائري، رياض محرز، راضيا عن المُستوى الذي قدمه في أول مُشاركة له رفقة “مانشستر سيتي”، صبيحة اليوم السبت.

وصرح الجناح الطائر قائلا بخصوص مواجهة “بوروسيا دورتموند” :”لقد كانت فُرصة جيدة بالنسبة لنا للوقوف على مدى جاهزيتنا لقادم المواعيد”.

ليُضيف :”تحدي مُنافس مثل “دورتموند” أمر جيد، وهدفنا الأول يبقى التواجد في أفضل لياقة إستعدادا لمُباراة “الكومونيتي شيلد” أمام تشيلسي”.

ليختم :”أنا راض عن العرض الذي قدمته على العموم، وأعتقد بأني سأتطور بشكل أكبر مثلي مثل باقي المجموعة، هذا أكيد”.