محرز يجتمع مع نجوم مواقع التواصل بالجزائر

اجتمع نجم الخضر رياض محرز، في رحلته الأخيرة للجزائر، مع كل من فاروق بوجملين والمعروف بـ”ريفكا“، ومحمد أبركان “ستانلي“.ويبدوا إن محرز، يُحضر لتصوير ومضة إشهارية جديدة، رفقة نجوم مواقع التواصل الإجتماعي بالجزائر.

وتم ذلك على هامش تواجد الساحر محرز بالجزائر، حيث شارك في المباراة الودية الأخيرة للخضر والتي جمعتهم مع المنتخب المالي بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.وشارك كل من ريفكا وستانلي، صورا جمعتهما مع نجم الخضر، على حسابيهما بموقع انستغرام.معبرين عن سعادتهما الكبيرة بهذا اللقاء.

وواصل المنتخب الوطني الجزائري، سلسلة اللانهزام تحت إشراف الناخب الوطني جمال بلماضي. وحققوا مُباراتهم الـ26 على التوالي دون تذوق طعم الهزيمة، وذلك بالفوز على المنتخب المالي في مُباراة ودية تحضيرية سهرة الأحد الماضي.

المُنتخب الوطني الجزائري عادل رقم مُنتخب كوت ديفوار الذي كان يملك الرقم القياسي ب26 مُباراة دون هزيمة.وأصبح الخضر، على بعد خطوة واحدة فقط من تحطيم الرقم القياسي الإفريقي. ويمتلك أشبال جمال بلماضي فُرصة تحقيق ذلك ضد مُنتخب تونس يوم الجمعة بملعب رادس.