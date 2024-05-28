محرز يجدد تضامنه مع الشعب الفلسطيني

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز، لاعب نادي الأهلي السعودي، دعمه مجددا للشعب الفلسطيني، في ظل الأوضاع الراهنة.

ونشر محرز، اليوم الثلاثاء، عبارة تضامنية عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، قال فيها: “كل الأعين على رفح”.

وجاءت هذه الخرجة من الدولي الجزائري، ونجم نادي الأهلي السعودي، في ظل الأوضاع التي تعيشها مدينة رفح الفلسطينية حاليا جراء جرائم الاحتلال.

يذكر أن رياض محرز، معروف بدعمه، ونصرت، للقضية الفلسطينية، ومنذ سنوات، وتضمانه الكبير مع معانات الشعب الفلسيطني.