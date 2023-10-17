محرز يجدد دعمه للفلسطينيين :”فلسطين حرة يعني تحريرها من الإحتلال الصهيوني”

جدد الدولي الجزائري رياض محرز دعمه للقضية الفلسطينية وأبناء غزة بعد مجزرة “مستشفى معمداني” التي صنعت الحدث اليوم عبر وسائل الإعلام.

ونشر رياض محرز رسالته الخاصة عبر “ستوري له على “انستغرام “إن الدفاع عن حقوق الإنسان للفلسطينيين لا يعني أنك مؤيد لحماس، إن قول فلسطين حرة لا يعني أنك معاد للسامية أو تريد رحيل جميع اليهود”.

كما أضاف رياض محرز “فلسطين حرة تعني تحرير الفلسطينيين من الاحتلال الإسرائيلي الذي يسلبهم حقوقهم الإنسانية الأساسية منذ 75 عاما”.

وأردف محرز “فلسطين الحرة تعني وقف حبس 2.3 مليون فلسطيني في أكبر سجن مفتوح في العالم نصفهم من الأطفال”.

كما أضاف نجم الأهلي السعودي “فلسطين الحرة تعني إنهاء الفصل العنصري الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية، فلسطين الحرة تعني منح الفلسطينيين السيطرة على البنية التحتية الأساسية في أرضهم”.

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