محرز يجدد دعمه وتضامنه مع الشعب الفلسطيني

جدّد الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي الأهلي السعودي، دعمه وتضامنه الكبير مع الشعب الفلسطيني.

وقام محرز، بنشر صور جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “انستغرام” للقصف الذي تتعرض له غزة حاليا، مبرزا همجية الاحتلال.

كما أرفق قائد الخضر، هذه الصور، بعلم دولة فلسطين، إلى جانب، “ايموجي”، أبرز من خلاله تأثره الشديد بما يحدث للسعب الفلسطيني في غزة.

ولقي هذا المنشور لرياض محرز، تفاعلا كبيرا من متابعي وعشاق الدولي الجزائري، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.