محرز يجدد وفاءه للخضر ويوجه رسالة للجماهير الجزائرية
بقلم كريم.تيغرمت
جدّد قائد المنتخب الوطني رياض محرز، وفاءه للخضر، مؤكدا مبادلته الشعب الجزائري نفس المحبة التي يكنونها له.
وصرح محرز، في هذا الخصوص، للموقع الرسمي لناديه مانشيستر سيتي: “أنا جد سعيد، وجد فخور بتمثيل بلدي”.
كما أضاف: “أحب اللعب من أجل بلدي، تنتابني الكثير من الأحاسيس، كوني أمثل بلد بأكمله، بالإضافة لعائلتي”.
وأردف: “أعرف أن الجزائريين يحبونني، وأنا أيضا أحبهم كثيرا، لذا أقدم أفضل ما لدي مع المنتخب الوطني”.
وأضاف: “الشعب الجزائري يحب كثيرا كرة القدم، لا يمكن التصور إلى أي حد، عندما يلعب المنتخب الوطني يعتبر ذلك حدثا كبيرا”.
وواصل رياض محرز: “عندما نحقق الفوز بالمباريات، وعند إحرازنا لكأس أمم إفريقيا، كل هذا كان من أجل الشعب الجزائري”.
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