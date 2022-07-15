محرز يجدد وفاءه لمانشستر سيتي

أكد الدولي الجزائري رياض محرز، نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وفاءه للفريق من خلال تجديد عقده.

وأعلنت إدارة نادي مانشستر سيتي، اليوم الجمعة، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، عن تمديد محرز، لعقده مع الفريق.

كما كشف مسؤولي النادي الإنجليزي، عن توقيع محرز لعقد جديد يربطه بالفريق إلى غاية 2025.

يذكر أن رياض محرز، تمكن من فرض نفسه في السيتي خلال المواسم الماضية، ليصبح قطعة أساسية في حسابات مدربه بيب غوارديولا.