محرز يجري الفحوصات الطبية قبل الانضمام إلى الأهلي السعودي

كشفت صحيفة “عكاظ” السعودية عن إجراء الدولي الجزائري رياض محرز للفحوصات الطبية اليوم الخميس قبل الإنضمام إلى الأهلي السعودي.

كما قالت أن رياض محرز يجرى الفحوصات في مدينة “سارسيل” الباريسية لأسباب خاصة. تمهيدا لتوقيع عقده مع نادي الأهلي وبعدها التنقل مباشرة إلى المعسكر الإعدادي الذي يقوم به الفريق في النمسا.

كما كشف الإعلام السعودي أن الرئيس التنفيذي لفريق الأهلي السعودي يزن الشريف غادر السعودية للقاء نجم مانشستر سيتي.

كما قال أن يزن الشريف سيلتقي كذلك، اللاعب سانت مكسيمان الذي يعوّل عليه هو الأخر لقيادة سفينة النادي السعودي.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti