محرز يحتفل بذكرى عيد الإستقلال: “بطل واحد هو الشعب”

إحتفل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز بالذكرى الـ59 لعيدي الإستقلال والشباب المصادف لـ5 جويلية من كل عام، حيث نشر مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي صورة على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك مرفوقة بتعليق “بطل واحد هو الشعب”.

، وشهدت الصفحات الرسمية لمواقع التواصل الإجتماعي للاعبين المنتخب الوطني تغريدات ترحم على شهداء الثورة الجزائرية في الذكرى الـ59 لعيد الإ ستقلال على غرار كل من مبولحي، فيغولي ومفتاح.