محرز يحتل المركز الـ28 في ترتيب أفضل اللاعبين في العالم!

إحتل اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز المركز الـ28 كأفضل اللاعبين عالميا، حسب تصويت لموقع غول. الذي شارك فيه أكثر من 14 مليون شخص.

وإحتل اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي صدارة ترتيب أفضل اللاعبين في العالم، يليه كريستيانو رونالدو ثانيا. وروبيرت ليفاندوفسكي في المركز الثالث.

كما إحتل اللاعب المصري محمد صلاح المركز الرابع كأكثر اللاعبين تصويتا في دولة بريطانيا العظمى.

طالع أيضا:

ملحمة أم درمان في الأذهان.. وإعادة السينار

وتواجد قائد المنتخب الوطني رياض محرز ضمن قائمة إستثنائية لنجوم عالميين مهدّدون بعدم المشاركة في مونديال قطر 2022.

وقال موقع “أبسارفاسيو” المهتم بالشؤون الرياضية، إنّ المونديال قد يحرم من خدمات أحد أفضل اللاعبين في العالم.

كما أكّد، أن 10 لاعبين مهمّين في الساحة الكروية العالمية سيغيبون بنسبة كبيرة. والأمر يتعلّق بكريستيانو رونالدو، جورجينيو، محمد صلاح، صاديو كرينيار، غاريث بايل، دافيد الابا، لويس سواريز، روبن ليفادندوفسكي،ألكسيس سونشاز. فيكتور ليندلوف.

يذكر، أن محرز سيكون مجبر رفقة زملائه في المنتخب الوطني على الإطاحة بالمنتخب الذي سيواجهونه في الدور الفاصل من تصفيات المونديال.

وعن أداء محرز في مباراة بوركينافاسو، أكد الناخب الوطني الجزائري جمال بلماضي في وقت سابق، أن رياض محرز كان قادرا على تغيير سيناريو المواجهة. كما قال بلماضي بالندوة الصحفية عقب تأهلهم للمُباراة الفاصلة “قبل تعديل النتيجة من بوركينافاسو أُتيحت لنا بعض الفرص لقتل اللقاء”.

“وتابع بلماضي، لو سجل رياض محرز تلك اللقطة التي مرر فيها الكرة لبونجاح لتغير السيناريو تماما”. كما بلغ رفقاء محرز، أمسية اليوم الثلاثاء، الملحق المؤهل لمنافسة كأس العالم 2022 المقررة بقطر بشق الأنفس. كما جاء التأهل الى المباراة الفاصلة بعد التعادل بهدفين في كل شبكة أمام بوركينافاسو بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

وسجل رياض محرز الهدف الأول للخضر في الدقيقة الـ21 قبل أن يعدل زكرياء سانوغو هدف التعادل في الدقيقة الـ37. كما سجل سفيان فيغولي هدفه في الدقيقة الـ67 ليصل لهدفه الـ19 بقميص المنتخب الوطني. قبل أن يعدل من ركلة جزاء للضيوف أيسوفو دايو في الدقيقة الـ83.