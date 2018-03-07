محرز يحذف “منشور الإعتزال”!!

حذف الدولي الجزائري، رياض محرز المنشور الذي ظهر على حسابه الرسمي في “فايسبوك” سهرة أمس والذي أعلن فيه إعتزاله كرة القدم.

وجاءت هذه الخُطوة، لتؤكد بأنه تعرض حتما لعملية قرصنة لا أكثر ولا أقل وبأنه لايزال لاعبا مُحترفا ولم يُعلق الحذاء.

وكان أغلب المُتابعين مُقتنعين بأن مانُشر على حساب إبن “سارسال” لم يكن منه وبأنه ذهب ضحية “الهاكرز” لا أكثر ولاأقل.

وأشارت تقارير بريطانية صبيحة اليوم بأن الجناح الطائر تدرب بصفة عادية رفقة “الفوكسيس” نافية كل الإشاعات المُتعلقة بإعتزاله لعالم الإحتراف.