محرز يحرج إيمرسون مع جماهير تشيلسي

تعرض مدافع نادي تشيلسي الإنجليزي، إيمرسون بالميري، لإنتقادات لاذعة من جماهير البلوز، بسبب الدولي الجزائري رياض محرز.

وكشفت صحيفة “صن” البريطانية، أن جماهير تشيلسي، انتقدة بشدة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، آداء إيمرسون، أمام رياض محرز، خلال مباراة الفريقين أمس السبت.

وجاء في تعليق أحد الأنصار، عبر موقع التواصل الإجتماعي: “ماذا يفعل إميرسون، وكوفاسيتش؟ محرز يجد سهولة كبيرة أمامهم”.

وأضاف آخر: “هل شاهدتم إميرسون يقدم تمريرة واحدة للأمام؟ أنا لم أشاهده إلا عندما مر منه محرز وسجل هدف”.

وكان مدرب تشيلسي، فرانك لامبرد، قد سارع لاستبدال مدافعه إميرسون، بعد عجزه عن ايقاف رياض محرز، الذي منح الفوز للسيتي، بهدف رائع.