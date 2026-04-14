محرز يحسم مستقبله مع الأهلي السعودي

حسم قائد المنتخب الوطني رياض محرز، مستقبله مع الأهلي السعودي، بعدما ربطته العديد من التقارير بالعودة إلى أوروبا، من بوابة فنربخشة التركي.

وعقب تسجيله هدف التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة أمس الاثنين. من مخالفة مباشرة في مرمى الدحيل القطري. أعلن محرز، رغبته في البقاء مع الأهلي. الذي يرتبط معه بعقد إلى جوان 2027.

وقال قائد “الخضر” في تصريحات إعلامية أدلى بها عبر الناقل الرسمي للبطولة الآسيوية: “نحن نرغب بالاستمرار مع الأهلي، والاستمرار ضمن صفوف الفريق”.

قبل أن يؤكد محرز، رغبته في قيادة الأهلي للاحتفاظ باللقب القاري. الذي توج به الفريق الموسم الماضي لأول مرة في تاريخه: “نريد أن يبقى هذا النادي على قمة قارة آسيا، ونأمل بأن نحقق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرة أخرى”.

كما أعرب الدولي الجزائري، عن سعادته الكبيرة بتسجيله هدف التأهل. متمنيا اسعاد جماهير الأهلي مستقبلا، وختم: “سأواصل العمل الجاد لمساعدة الفريق في كافة المسابقات المحلية والقارية”.