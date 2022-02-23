محرز يحسم مستقبله مع مانشيستر سيتي

كشف الإعلامي البريطاني غريم بيلي عبر موقع “90MIN” عن القرار الذي سيتخذه الدولي الجزائري رياض محرز قريبا بشان مستقبله مع مانشيستر سيتي.

وقال في التقرير الذي نشره عن الجزائري “محرز لم يبد سوى الحماس للالتزام بمستقبله على المدى الطويل لمانشستر سيتي ، ومن المتوقع أن يجدد عقده قبل نهاية الموسم”.

كما أشار. إلى أن المدرب بيب غوارديولا يسعى للإحتفاظ بخدمات الجزائري إلى جانب كل من رحيم سترلينغ وغابريال جيسوس.

يحدث هذا. في ظل الإهتمامات المنقطعة النظير من قبل الأندية الاوروبية بـ “الفنان”. أبرزها اهتمام ناي باريس سان جيرمان بخدماته.

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محرز على موعد مع كتابة التاريخ في البريمرليغ

سيكون قائد الخضر رياض محرز على موعد مع كتابة التاريخ مجدّدا في المواعيد المقبلة له مع مانشيستر سيتي في البطولة الإنجليزية.

وقال الإعلام البريطاني، إنّ الجزائري يقترب من تحطيم رقم مهاجم تشيلسي السابق ديدي دروغبا، الذي يملك في رصيد “تمريراته الحاسمة” 55 تمريرة. خلال مشواره في البريمرليغ. في حين تطرق إلى رقم محرز الذي وصل إلى حد 51 تمريرة حاسمة في إنجلترا.

كما أكد أن محرز قادر على تخطي رقم نجم الكرة الإيفوراية بسهولة، في ظل عودته القوية في الأسابيع القليلة الماضية مع السيتيزنس.

كما قالت إنّ رياض سيسعى لتجسيد ذلك بداية بمواجهة إيفرتون السبت المقبل بملعب “جوسيدون بارك”.

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