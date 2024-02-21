محرز يحسم موقفه حول الاعتزال مع الخضر

حسم الدولي الجزائري رياض محرز موقفه النهائي بشأن مشاركته في المباريات القادمة لـ “الخضر” أبرزها المباريات التأهيلية لكأس العالم.

وأكد موقع “العين” الإماراتي، اليوم الأربعاء، في تقرير له، أن رياض محرز قرر مواصلة حمل قميص المنتخب الوطني بشكل عادي، رغم السيناريو “الهيتشكوكي” الذي عاشه في منافسة كأس إفريقيا التي جرت بكوت ديفوار.

كما قالت أن رياض محرز مر على ظرف نفسي صعب، بعد الخيبة القارية، قبل أن يسترجع أنفاسه خلال اندماجه في الاستعدادات في فريقه الأهلي السعودي.

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