محرز يحصد جائزة أفضل هدف في الدوري السعودي

اختير هدف الدولي الجزائري رياض محرز الأفضل في الجولة الثامنة من منافسة دوري روشن السعودي.

ونشر الموقع الرسمي لدوري روشن السعودي، الهدف الجميل الذي سجله رياض محرز رفقة ناديه الأهلي أمام نادي الأخدود. في المباراة التي انتهت بالتعادل بهدف مقابل هدف بملعب “الجوهرة المشعة”. يوم الجمعة الماضي.

للإشارة، الهدف الجميل الذي سجله رياض في مرمى الأخدود هو الأول له هذا الموسم في الدوري السعودي.

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