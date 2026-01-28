محرز يحصد جائزة جديدة في دوري روشن

حصد الدولي الجزائري، ونجم نادي الأهلي السعودي، جائزة جديدة، وخاصة، اعترافا بمردوده في دوري روشن السعودي.

وكشف الحساب الرسمي لدور روشن، عن اختيار هدف محرز، ضد نادي نيوم، كأفضل هدف في الجولة الـ18.

ويأتي هذا بعد نيل الدولي الجزائري، أعلى نسبة تصويت من طرف الجماهير، متفوقا على نغولو كانتي، لاعب الاتحاد، وفاشيون سكالا، لاعب الفيحاء.

يذكر أن رياض محرز، سجل الهدف الثاني في مباراة ناديه الأهلي، ضد فريق نيوم، مساهما في فوز فريقه بثلاثية نظيفة.