محرز يحطم رقما قياسيا في مواقع التواصل الإجتماعي

حقق الدولي الجزائري ونجم نادي الأهلي السعودي الجديد، رياض محرز، أرقاما قياسية عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الأهلي تعاقده مع اللاعب.

فبعد نشر الأهلي السعودي، أمس الجمعة مساءً، الفيديو التقديمي للاعبه الجديد عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، حقق الفيديو 199 مليون مشاهدة.

كما حقق فيديو محرز الذي خاطب فيه جمهور الأهلي عبر التيكتوك، بالقول:”للأهلي جينا”، مشاهدات قياسية بلغت 118 مليون في أقل من 24 ساعة كذلك.