محرز يحط الرحال بجزيرة ميكونوس اليونانية الساحرة لقضاء عطلته الصيفية

حط النجم الدولي الجزائري لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز الرحال أمسية اليوم الأحد بجزيرة ميكونوس اليونانية الساحرة، وذلك لقضاء عطلته الصيفية رفقة صديقته الإنجليزية تايلور وارد وكذا عائلتها الكبيرة.

صاحب الرجل اليُسرى السحرية توجه لجزيرة ميكونوس على متن طائرة خاصة وهو ما أظهرته صديقته على متن الستوري الخاص بحسابها الرسمي في موقع التواصل الإجتماعي “أنستغرام”، وظهر قائد المنتخب الوطني الجزائري بتسريحة شعر جديدة حيث قام بصبغ شعره باللون الأصفر.

يُذكر أن مُنشط نهائي منافسة كأس رابطة أبطال أوروبا رفقة الفريق الأزرق السماوي في الموسم المنقضي أنهى التزاماته يوم السبت رفقة المنتخب الوطني الجزائري بعد مشاركاته في فوز الخضر بهدفين دون رد ضد تونس.