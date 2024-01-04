محرز يحظى بإهتمام كبير من قبل الجماهير الطوغولية

أعاد الدولي الجزائري رياض محرز، مبادرته الطيبة باستقبال أحد الأطفال في الطوغو خلال التحضيرات لنهائية كأس أمم إفريقيا التي ستجري بكوت ديفوار.

ونشر الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الخميس، صورة لأحد الأطفال الذي حقق بلقاء النجم السابق لمانشستر سيتي والحالي لفريق الأهلي السعودي.

كما قام قائد الخضر بأخذ صورة تذكارية مع المناصر الذي منحه قميصه.

ويحظى رياض محرز باهتمام كبير من قبل الجماهير الطوغولوية المتشوقة للمباراة التي ستجمع الكتيبة الوطنية بمنتخبهم وديا.

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