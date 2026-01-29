محرز يحظى بتكريم خاص من إدارة ناديه الأهلي السعودي
بقلم كريم تيغرمت
تلقى الدولي الجزائري، رياض محرز، أمس الأربعاء، تكريم خاص، من إدارة ناديه الأهلي السعودي، عقب فوزهم الأخير ضد الاتفاق.
ونشرت إدارة الأهلي السعودي، عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة “X”، مقطع فيديو، للتكريم الذي حظي به محرز.
وتأتي هذه الخرجة من مسؤولي النادي السعودي، بمناسبة بلوغ النجم الجزائري، مبارته رقم 100، بأوان ناديه الأهلي، هو وزميله فرانك كيسي.
يذكر أن رياض محرز، يعد من أبرز ركائز ناديه الأهلي السعودي، ويقدم في الموسم الجاري، مردود في كبير، وثابت.
🚨🚨🚨 تكريم الفريق للثنائي فرانك كيسيه و رياض محرز بمناسبة وصولهم لـ100 مباراة 🟢⚪️ pic.twitter.com/Tei5DFonOn
— دياريو الأهلي (@diario_AFC) January 28, 2026
