محرز يحظى بتكريم خاص من إدارة ناديه الأهلي السعودي

تلقى الدولي الجزائري، رياض محرز، أمس الأربعاء، تكريم خاص، من إدارة ناديه الأهلي السعودي، عقب فوزهم الأخير ضد الاتفاق.

ونشرت إدارة الأهلي السعودي، عبر الحساب الرسمي للنادي على منصة “X”، مقطع فيديو، للتكريم الذي حظي به محرز.

وتأتي هذه الخرجة من مسؤولي النادي السعودي، بمناسبة بلوغ النجم الجزائري، مبارته رقم 100، بأوان ناديه الأهلي، هو وزميله فرانك كيسي.

يذكر أن رياض محرز، يعد من أبرز ركائز ناديه الأهلي السعودي، ويقدم في الموسم الجاري، مردود في كبير، وثابت.