محرز يحقق حلم طفل جزائري على هامش نهائيات “كان 2025”

قام النجم الجزائري رياض محرز، قائد المنتخب الوطني، بالتفاتة طيبة، على هامش مشاركته في نهائيات كأس أمم إفريقيا 2025، بتحقيق حلم طفل من معجبيه.

وعقب المباراة الأخيرة أمام منتخب بوركينافاسو، تلقى محرز، زيارة خاصة، من الطفل الجزائري أمير الذي تنقل من فرنسا إلى المغرب، خصيصا لملاقاة نجم الخضر.

وحرص قائد الخضر، على تحقيق حلم الطفل الجزائري، بأخذ صورة تذكارية معه، واهدائه قميصه الشخصي.

وأبرز رياض محرز من خلال هذه الخرجة، تواضعه الكبير، وسعيه الدائم لادخال الفرحة على معجبيه، خاصة من أنصار المنتخب الوطني.