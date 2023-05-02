محرز يحقق رقما قياسيا جديدا في البريميرليغ

حقق لاعب المنتخب الوطني ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رياض محرز، رقما قياسيا جديدا في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحسب مانشره موقع “POPFOOT” المتخصص في إحصائيات اللاعبين والأرقام القياسية، اليوم عبر حسابه على تويتر، فقد تواجد اللاعب رياض محرز، في المركز التاسع، ضمن قائمة أكثر اللاعبين حصولا على جائزة رجل المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، منذ 2009.

بـعد أن تُوج لاعب الخضر محرز 33 مرة، بجائزة رجل اللقاء في البريميرليغ،من أصل 297 مواجهة خاضها اللاعب.

كثالث لاعب إفريقي في القائمة، خلف كل من النجم المصري محمد صلاح بـ37، والدولي السنغالي ساديو ماني صاحب 34 تتويج.

فيما تصدر القائمة، المهاجم الإنجليزي هاري كين لاعب توتنهام بـ67 تتويج من أصل 316 مباراة، يليه البلجيكي هازاد بـ62 تتويج.

باقي التصنيف جاء على النحو التالي: