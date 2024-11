محرز يحقق رقماُ مُميزاً في دوري أبطال آسيا للنخبة

بصم الدولي الجزائري ولاعب نادي الأهلي السعودي، رياض محرز، على رقم مميز في منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم.

وذلك بعد تألقه في مواجهة فريقه الأهلي أمام الشرطة العراقي في الجولة الرابعة من المنافسة الآسياوية، بتسجيله هدفين قاد بهما الأهلي للفوز بخماسية مقابل هدف.

ونشر الاتحاد الآسياوي لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”، قائمة أفضل 5 لاعبين في الجولة الخامسة.

وهي القائمة التي احتل فيها رياض محرز المركز الثاني، بعلامة 9 من 10. خلف أفضل لاعب في الجولة، مهاجم الهلال السعودي، ألكسندر ميتروفيتش، صاحب علامة 9.1.

للإشارة، قام رياض محرز، لحد الآن، بـ 6 مساهمات تهديفية بعد مرور أربع جولات من دوري أبطاليا آسيا للنخبة. بتسجيله ثلاث أهداف وتقديمه ثلاث تمريرات حاسمة.

✨ 𝐓𝐎𝐏 𝟓 ✨

Mitrovic leads the star-studded #ACLElite Matchday Four with a hat-trick performance! pic.twitter.com/wQnuaTUlN2

— #ACLElite | #ACLTwo (@TheAFCCL) November 13, 2024