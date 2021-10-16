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الرياضة

محرز يحقق فوزا جديدا رفقة السيتي في مواجهة بيرنلي

بقلم كريم.تيغرمت
محرز يحقق فوزا جديدا رفقة السيتي في مواجهة بيرنلي
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فاز الدولي الجزائري رياض مجرز، رفقة ناديه مانشستر سيتي، بالمباراة التي جمعتهم اليوم السبت، بالضيف بيرنلي، لحساب البريمرليغ.

وشارك محرز، أساسيا في هذه المباراة، ضن تشكيلة ناديه مانشستر سيتي، أين منح المدرب غوارديولا فرصة كاملة.

ورغم الخطورة الكبيرة التي شكلها محرز، على دفاع المنافس، بمراوغاته، وتسديداته، إلا أنه عجز عن هز الشباك في هذه المباراة.

وجاءت أهداف مانشستر ستي عن طريق كل من بيرناردو سيلفا، وزميله ديبروين، لتنتهي المباراة بهزيمة برنلي بثنائية نظيفة.

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