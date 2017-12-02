محرز يحلم أن يُصبح أسطورة مثل كلاي

يحلم الدولي الجزائري رياض محرز، أن يصبح لاعبا معبودا من قبل الجماهير على غرار الملاكم الأسطورة محمد علي كلاي.

ونشرت صحيفة “دايلي ميل” التي أجرت حوارا مطولا مع لاعب ليستر سيتي اليوم السبت، صورة لمحرز واقفا أمام صورة لكلاي.

وعلقت على الصورة قائلة أن محرز لديه طموح كبير أن يصبح مثل الأسطورة محمد علي كلاي ولاعب التنس السويسري فيدرير.

وتوج محرز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم ما قبل الماضي، وأفضل لاعب في القارة الإفريقية لسنة 2016.

ويأمل لاعب الخضر في تغيير الأجواء من أجل تحدي جديد وصناعة تاريخ جديد في فريق اكبر من “الثعالب”.