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محرز يحلم بقيادة ليستر للمشاركة في منافسة أوروبية!

الرياضة
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محرز يحلم بقيادة ليستر للمشاركة في منافسة أوروبية!
بقلم أمير بهلول

أبدى الجزائري “رياض محرز” تحمسه للذهاب بعيدا في منافسة كأس الاتحاد الإنجليزي ولم لا التتويج بهذا التاج من أجل المشاركة في الدوري الأوروبي.

وقال محرز في تصريحات للموقع الرسمي للفريق: “قد تكون نهاية الموسم مثالية بالنسبة لنا مع تبقي 8 جولات”.

وأضاف: “قد ننهي الموسم في المركز السابع أو السادس من يعلم”.

وتابع: “مباراة الدور الربع نهائي ضد تشيلسي مهمة جدا بالنسبة لنا، لأن الفوز بهذا التاج يعني المشاركة في منافسة أوروبية”.

وختم كلامه: “من الجيد أن نشاهد ليستر في منافسة قارية أخرى، لذلك سنرى ماذا سيحدث الأسبوع المقبل”.

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