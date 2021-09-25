محرز يحمد الله عقب الفوز أمام تشيلسي

شكر اللاعب الدولي الجزئاير رياض محرز الله عقب الفوز الذي حققه فريقه مانشستر سيتي ظهيرة اليوم السبت أمام فريق تشيلسي في إطار الجولة الـ6 من البريمرليغ.

ونشر رياض محرز تعليقا على صفحته الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك مرفوقا بتعليق “الحمد لله”.

وشارك رياض محرز بديلا في هذا اللقاء عند الدقيقة الـ81 من عمر المباراة، إلا أنه ظهر بمستوى باهت أمام بطل أوروبا.

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