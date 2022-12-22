محرز يحنّ إلى أيّامه في ليستر سيتي و يوجّه رسالة خاصة

نشر الدولي الجزائري رياض محرز فيديو لأبرز إبداعاته الفنية رفقه فريقه السابق ليستر سيتي الذي قدّمه للعالم الرياضي الكروي.

ونشر رياض محرز رسالة خاصة إلى ناديه السابق عبر “ستوري” على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، محتواها أنه جاهز للعودة مستقبلا خلال السنوات المقبلة.

و تؤكد كل التقارير البريطانية أن قائد “الخضر” يضع في مفكّرته فريق “الفوسكيز” كأخر حل له في حالة فشله بالانتقال إلى الأندية. التي ترغب في ضمه عند انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

يذكر. أن عقد خريج مدرسة لوهافر الفرنسي ينتهي عقده مع كتيبة غوراديولا صيف 2025.

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