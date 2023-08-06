إعــــلانات
الرياضة

محرز يحن إلى أيامه مع مانشستر سيتي

بقلم عزيز طالبي
محرز يحن إلى أيامه مع مانشستر سيتي
محرز
  • 713
  • 0

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز أسفه الكبير للخسارة القاسية التي مني بها فريقه السابق مانشستر سيتي و تضييعه لقب درع الاتحاد الإنجليزي.

وقام رياض محرز بنشر تغريدة على صفحته الرسمية على “تويتر” بعد ثواني فقط من تعادل أرسنال في الدقائق الأخيرة من اللقاء المثير الذي جرى بملعب ويمبلي الشهير.

وتابع الوافد الجديد لفريق الأهلي السعودي مجريات اللقاء، أين أبدى حنينه لأيام الماضي بطريقة الخاصة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti

رابط دائم : https://nhar.tv/Fa1L1
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر