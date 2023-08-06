محرز يحن إلى أيامه مع مانشستر سيتي

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز أسفه الكبير للخسارة القاسية التي مني بها فريقه السابق مانشستر سيتي و تضييعه لقب درع الاتحاد الإنجليزي.

وقام رياض محرز بنشر تغريدة على صفحته الرسمية على “تويتر” بعد ثواني فقط من تعادل أرسنال في الدقائق الأخيرة من اللقاء المثير الذي جرى بملعب ويمبلي الشهير.

وتابع الوافد الجديد لفريق الأهلي السعودي مجريات اللقاء، أين أبدى حنينه لأيام الماضي بطريقة الخاصة.

إاب اضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/capti