محرز يختار أفضل لاعب في مباراة الأهلي والرائد السعودي
بقلم عزيز طالبي
اختير الدولي الجزائري رياض محرز أفضل رجل في مباراة الأهلي السعودي أمام نادي الرائد في قمة الجولة 16 من الدوري السعودي.
و افتك رياض محرز أفضل نقطة في المباراة بتقييم 8.6 من 10 حسب الموقع المتخصص “سوفاسكور” في الأرقام والإحصائيات،.
كما كان محرز الأكثر لمسا للكرة بـ 115 والأكثر صناعة للفرص بـ 5 و الأكثر نجاحا في العرضيات بـ 4 والأكثر نجاحا في الكرات الطويلة. بـ 7 و الأكثر تسديدا كذلك بـ 6 و الاكثرربحا للإلتحامات بـ 8 .
وقدم النجم السابق لمانشستر سيتي مباراة في القمة رغم التعادل السلبي المحقق من طرفه و رفقائه. كما أبان عن جاهزية كبيرة للمواعيد المقبل أبرزها كأس أمم إفريقيا التي ستجري بكوت ديفوار.
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