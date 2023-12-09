محرز يختار أفضل لاعب في مباراة الأهلي والرائد السعودي

اختير الدولي الجزائري رياض محرز أفضل رجل في مباراة الأهلي السعودي أمام نادي الرائد في قمة الجولة 16 من الدوري السعودي.

و افتك رياض محرز أفضل نقطة في المباراة بتقييم 8.6 من 10 حسب الموقع المتخصص “سوفاسكور” في الأرقام والإحصائيات،.

كما كان محرز الأكثر لمسا للكرة بـ 115 والأكثر صناعة للفرص بـ 5 و الأكثر نجاحا في العرضيات بـ 4 والأكثر نجاحا في الكرات الطويلة. بـ 7 و الأكثر تسديدا كذلك بـ 6 و الاكثرربحا للإلتحامات بـ 8 .

وقدم النجم السابق لمانشستر سيتي مباراة في القمة رغم التعادل السلبي المحقق من طرفه و رفقائه. كما أبان عن جاهزية كبيرة للمواعيد المقبل أبرزها كأس أمم إفريقيا التي ستجري بكوت ديفوار.

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