محرز يختم سنة 2021 في صدارة ترتيب هدافي السيتي

أنهى الدولي الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، عام 2021، في صدارة ترتيب هدافي فريقه في جميع المنافسات.

ونشرت إدارة السيتي، عبر الحساب الرسمي للفريق على “تويتر”، تغريدة جاء فيها: “يا له من عام لمحارب الصحراء”.

كما أضاف النادي الإنجليزي: “محرز ينهي سنة 2021، متصدرا لترتيب هدافي السيتي بـ21 هدفا في كل المنافسات”.

وبالإضافة للأهداف التي سجلها، نجح رياض محرز، في تقديم 13 تمريرة حاسمة، لينصب نفسه الأفضل دون منازع.