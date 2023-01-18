محرز يخرج عن صمته بشأن غوارديولا :”كيف يفعل ذلك كل يوم”

أبدى الدولي الجزائري رياض محرز انبهاره الكبير لما يقدمه مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا منذ سنوات في عالم التدريب.

وقال رياض محرز في تصريح لقناة مانشستر سيتي عن المدرب الملقب بـ “الفيلسوف” :”كيف يفعل كل يوم هذه الأشياء، هذا ما قلته له اليوم، سبع سنوات كاملة مرت عليه في مانشستر سيتي”.

وأضاف مهاجم الخضر “كل يوم تتجدّد له الرغبة في تحقيق المزيد”.

وأشار محرز، إلى استغرابه لمشوار المدرب الاسباني الايجابي على طول الخط، لدى حلوله ضيفا على قناة الفريق رفقة المهاجم هالاند. الذي أشاد هو الأخر بالمدرب الذي كان وراء استقدامه لـ “السيتيزنس”.

يذكر. ان رياض يتفادى في عديد المقابلات الحديث عن مدربه، لتحاشي الصدام معه، خاصة في الفترات التي يكون فيها حبيس الاحتياط.

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