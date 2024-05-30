محرز يخرج عن صمته ويرد على بيتكوفيتش بخصوص عدم تواجده في قائمة الخضر

خرج النجم الجزائري رياض محرز، عن صمته، معلقا عن عدم تواجده في قائمة المنتخب الوطني المعنية بمواجهتي غينيا، واوغندا.

ونشر محرز تعليق، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، قال فيه: “لم أتلقى اتصال لا من الناخب الوطني، ولا من الاتحادية”

كما أضاف: “كنت أعاني من آلام في الركبة، وعليه فضلت عدم المشاركة في آخر مبارتين من البطولة”.

وتابع رياض محرز: “لم أشارك في آخر مبارتين من البطولة، لضمان جاهزيتي في المبارتين المهمتين، ضمن تصفيات كأس العالم 2026”.