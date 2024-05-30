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الرياضة

محرز يخرج عن صمته ويرد على بيتكوفيتش بخصوص عدم تواجده في قائمة الخضر

بقلم كريم تيغرمت
محرز يخرج عن صمته ويرد على بيتكوفيتش بخصوص عدم تواجده في قائمة الخضر
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خرج النجم الجزائري رياض محرز، عن صمته، معلقا عن عدم تواجده في قائمة المنتخب الوطني المعنية بمواجهتي غينيا، واوغندا.

ونشر محرز تعليق، عبر حسابه الرسمي على “انستغرام”، قال فيه: “لم أتلقى اتصال لا من الناخب الوطني، ولا من الاتحادية”

كما أضاف: “كنت أعاني من آلام في الركبة، وعليه فضلت عدم المشاركة في آخر مبارتين من البطولة”.

وتابع رياض محرز: “لم أشارك في آخر مبارتين من البطولة، لضمان جاهزيتي في المبارتين المهمتين، ضمن تصفيات كأس العالم 2026”.

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