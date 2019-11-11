محرز يخرج عن صمته ويكشف عن سبب تهميشه !

كشف اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز عن السبب الذي جعله حبيس دكة الإحتياط في السيتي بالرغم من تألقه هذا الموسم.

وأجرى رياض محرز حوارا مطولا مع مجلة فرانس فوتبول الفرنسية تطرق من خلاله إلى العديد من النقاط التي تخص وضعيته في السيتي قائلا:

“غرف تغيير الملابس بالنسبة لفريق كبير هي حقيقة مختلفة، يجب عليك القتال دون توقف التساهل غير مسموح، لذلك عليك أن تبحث عن إضافات جديدة، لأنك إذا لم تقم بذلك فإنك تعلم جيدا أن شخصا آخرا سيلعب في مكانك”.

وأَضاف: ” تقديم مباراة جيدة لا يكفي…يجب أن تقدم مباريات جد رائعة دائما..هذا هو مانشستر سيتي”.

وبخصوص أهمية الإحصاءات بالنظر إلى المدرب الإسباني بيب غوارديولا قال رياض محرز :

“إذا قدّمت مباراة جيدة، دون أن تكون حاسما سيتم أخذ ذلك في عين الإعتبار، وفي حال ما إذا قدمت مباراة متوسطة وع إحصاءات رائعة سنقول أنك لاعب رائع”.