محرز يخرج عن صمته و يبعث رسالة مؤثرة للجزائريين

كشف قائد الخضر رياض محرز عن التفاصيل التي حدثت في كأس افريقيا والأسباب الحقيقية وراء الإقصاء المرّ من الدور الأوّل.

وخرج محرز عن صمته. عندما قال في رسالة نشرها على الفايسبوك اليوم “لقد انتظرت بضعة أيام قبل النشر على شبكات التواصل. لكن أعتقد أنه من المهم أن نملك بعض المشاعر اتجاه خيبة الأمل الكبيرة”.

وأضاف نجم مانشيستر سيتي “لن نبحث عن أعذار على الرغم من الظروف. لم نكن فقط على المستوى وأنا أولّهم. عندما كان كل شيء يسير على ما يرام ، كنا نفوز وكنا في القمة ، وكان الجميع وراءنا ولا يزال الكثير من الإخوة والمشجعين والمواطنين خلفنا اليوم”.

كما أبدى محرز تأسفه للكلام الجارح في حقه عندما قال “قرأت الكثير من الرسائل السلبية. وهذا يظهر مرة أخرى أن كرة القدم تسير بسرعة كبيرة في كل الاتجهات. هذه المنافسة ستكون بمثابة تذكير ، وسنعود أقوى من ذلك”.

وعن مستقبل المنتخب واللاعبين ختم رياض “سنجعل الناس فخورين بنا مرة أخرى في المباريات الهامة القادمة. لنكن قادرين على الذهاب لكأس العالم. شكرا لكل من يدعمنا في الأوقات الجيدة والصعبة و تحيا الجزائر”.