محرز يخسر أول لقب مع السيتي في الموسم الجديد

خسر الدولي الجزائري رياض محرز، وناديه مانسيتر سيتي، اليوم السبت، لقب الدرع الخيرية، والتي عادة لصالح ليفربول.

وكان ليفربول السباق لافتتاح باب التسجيل في هذه المباراة، في الدققيقة الـ 21، عن طريق اللاعب أرنولد.

كما نجح السيتي، في الشوط الثاني من هذه المواجهة، وبالتحديد في الدقيقة الـ70، من تعديل النتيجة عن طريق ألفاريز.

وتمكن ليفربول من ترجيح الكفة لصالحه، عن طريق صلاح من ضربة جزاء، تلاها هدف آخر وأخير عن طريق نزنيز، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بـ3-1، وتتويجه بالدرع الخيرية.