محرز يخسر جائزة أفضل لاعب في رابطة الأبطال لصالح فينيسيوس

خسر الدولي الجزائري رياض محرز جائزة أفضل لاعب في الدور 16 من منافسة رابطة أبطال أوروبا لصالح نجم ريال مدريد فينيسيوس.

وقال الإعلام الإسباني أن مهاجم ريال مدريد فاز على رياض محرز بعد تسجيله ثنائية في مرمى ليفربول التي كانت كفيلة لقب الأمور على الفريق البريطاني.

وكان محرز مرشّحا بقوة للفوز بالجائزة بعدما قاد فريقه مانشستر سيتي للتعادل على لايبزيغ في ألمانيا.

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