محرز يخسر لقب أفضل لاعب عربي في آخر 20 عاما أمام العراقي يونس محمود

خسر اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز لقب أفضل لاعب عربي في آخر 20 عاما أمام العراقي يونس محمود الذي فاز به في إستفتاء أجراه برنامج صدى الملاعب.

وأعلن الإعلامي مصطفى الآغا عن فوز يوسف محمود كأفضل لاعب عربي خلال الحقبة 200 و2020 بعد تحصله على 241 ألف صوت، اي ما يقارب 38 %، من مجموع الاصوات في الإستفتاء الذي أجري على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

وفاز قائد منتخب العراق للفوز بكأس أمم آسيا 2007 بالمرتبة الأولى، بعد “منافسة شرسة” مع الجزائري رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي والذي حل ثانياً في الاستفتاء بحصوله 228 ألف صوت تمثل 36% من مجموع الأصوات.

وحل في المرتبة الثالثة اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بعدما حصل على 87 ألف صوت تمثل نسبة 14% من الأصوات بمجملها، في حين جاء في المرتبة الرابعة لاعب المنتخب المصري عمر السوما والذي حصل على 29 ألف صوت أي ما نسبته 12% من أصوات المشاركين في الاستفتاء.