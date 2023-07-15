محرز يخضع لتدريبات خاصة في مانشستر سيتي

خضع الدولي الجزائري رياض محرز لتدريبات خاصة رفقة المحضر البدني لفريق مانشستر سيتي قصد تجهيزه بشكل أفضل للموسم الجديد.

و نشر رياض محرز تغريدة المحضر البدني “فابيان ريتشارد” عبر صفحته الرسمية على “انستغرام” اليوم السبت. التي قال فيها “تدريب خاص لرياض محرز حول التدريبات الخاصة المتقطعة” التي تكون دائما مخصصة للجانب البدني.

ويبدو أن رياض محرز بهذه التغريدة، سيبقى في فريق مانشستر سيتي رغم الأخبار المتعالية والتي ربطته بالانتقال إلى الأهلي السعودي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية حاليا.

يشار، إلى فريق “السيتيزنس” يقوم بجولة استعدادية للموسم الجديد في مختلف البلدان خاصة الأسيوية منها. أين يخوض عدد من المباريات الودية.

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