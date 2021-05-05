محرز يخطف الأضواء ويتصدر عناوين الصحف البريطانية

تصدر “رياض محرز” نجم “مانشستر سيتي” عناوين الصحف البريطانية، مرة أخرى، بعد أدائه الخرافي أمام “باريس سان جيرمان”.

الجميع في إنجلترا أشاد بالنجم “رياض محرز” وأكدوا أنه الرقم واحد في تشكيلة “غوارديولا” وهو رجل المهمات الصعبة.

وعنونت صحيفة “الميرور” البريطانية: “محرز يقود مانشستر سيتي بتسجيله الدوبلي”.

أمام صحيفة “سبور”: “سحر محرز يقود السيتي لنهائي إسطنبول”.

في حين عنونت صحيفة “الغارديان”: “محرز يبعث بالسيتي لنهائي تاريخي”.

أما صحيفة “الميترو” فهي الأخرى أشادت بالنجم الجزائري: “محرز يكتب التاريخ.. الوجهة الأخيرة نهائي إسطنبول”.