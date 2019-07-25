محرز يخطف الصدارة مجددا من ماني وصلاح في هذا المجال !

تصدر اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز قائمة الأكثر بحثا على صفحات التواصل الإجتماعي فايسبوك خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019.

وكشفت المعطيات الرسمية لموقع الفايسبوك أن أكثر من 10 ملايين شخص تفاعلوا مع نهائيات كأس أمم إفريقيا التي إحتشنتها مصر مؤخرا.

وشهدت منافسة كأس أمم إفريقيا تفاعل 30 مليون شخص بين منشورات، تعليقات وإعجابات خلال المنافسة القارية.

وكان نجم المنتخب الوطني رياض محرز الأكثر تداولا على الفايسبوك خلال بطولة أمم إفريقيا متبوعا بالمصري محمد صلاح، والسنغالي سادبو ماني.

وتصدر المنتخب النيجيري قائمة الأكثر بحثا على الفايسبوك متبوعا بالمنتخب السنغالي والمنتخب الجزائري في المركز الثالث.