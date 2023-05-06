محرز يخلّد اسمه في رقم مميز لـ”غوارديولا” مع المان سيتي

دون لاعب المنتخب الوطني رياض محرز، إسمه بأحرف من ذهب في تاريخ فريقه مانشستر سيتي.

وحسب الإحصائيات التي نشرها موقع “سكاي سبور”، أول أمس الخميس، عبر حسابه الرسمي عبر الأنستاغرام.

فقد تمكن المان سيتي، من تسجيل 1000 هدف، تحت من أصل 404 مباراة تحت قيادة المدرب بيب غوارديولاعام 2016.

بصمة محرز حاضرة في 1000 هدف تحت قيادة غوارديولا:

وبصم نجم الخضر محرز، في هذه المساهمة التهديفية لمدرب فريقه غوارديولا.

حيث شارك اللاعب في الموسم الأول مع السيتي 2018.2019 في 44 مباراة وسجل 12 هدف وقدم 12 تمريرة حاسمة.

أما في الموسم الثاني ، شهدت أرقام اللاعب رياض محرز تحسنا طفيفا من حيث المشاركات مع الفريق، إذ لعب محرز في موسم 2019.2020 50 مباراة وسجل 13 هدف وقدم 16 تمريرة حاسمة.

وفي ثالث موسم 2020.2021 لنجم السيتي محرز، شارك في 48 مباراة وسجل 14 هدف وقدم 9 تمريرات حاسمة.

وفي الموسم الماضي، والرابع له مع الفريق، تمكن رياض محرز، من تنصيب نفسه كهداف للفريق برصيد 24 هدفاً، ومرر 9 تمريرات حاسمة، من أصل 47 مباراة.

وخلال الموسم الحالي، شارك محرز في 41 مباراة، وسجل 15 هدف مع تقديمه لـ10 تمريرات حاسمة مع المان سيتي.

وبلغة الأرقام، نجد أن رياض محرز، لعب تحت قيادة المدرب غوارديولا 230 مباراة، وسجل 78 هدفا وقدم 56 تمريرة.

أي بـ134 مساهمة تهديفية، ساهم بها في تحقيق المدرب غوارديولا للوصول للهدف الألف مع المان سيتي، في 404 مباراة قاد فيها الفريق منذ 2016.

https://www.instagram.com/p/Cr0N9PFMGjz/?igshid=NjZiM2M3MzIxNA==